En el adelanto que publicó Ellen en su cuenta de Twitter se escucha al intérprete de ‘Felices los 4’ revelar que “a veces”, olvida tomar una ducha cuando está en su finca y enfocado en sus animales.

El espacio que tiene en Colombia, Maluma lo califica como su “lugar favorito en el mundo”, pues es allí donde reconecta con su alma, gracias, en parte, a los 25 caballos que tiene, además de las vacas, cabras, pollos y otros animales que viven ahí.

Este es el video de la entrevista, publicado por Ellen DeGeneres en su canal de YouTube; en Twitter lo compartió inicialmente un adelanto con el mensaje: “Maluma está aquí para discutir sus hábitos de ducha. No se lo pierdan”.

Antes de que salga al aire la entrevista completa que dio Maluma a ‘The Ellen Show’, el paisa mostró en Instagram que se estuvo divirtiendo con Scott y otros amigos a punta de tinturas y tijeras, luego de haber ido a cenar.

En las historias de esa red social, el cantante de reguetón dejó ver la buena relación que tiene con el papá de los hijos de la mayor de las Kardashian, con quien comparte un corte de pelo similar, que Maluma denominó el #ThePapiCut, un estilo con poco pelo en la parte superior y rapado a los costados.

En el siguiente video, publicado por @IsntDaveOne en Twitter, se puede ver la recopilación de las historias de Maluma con sus amigos, entre ellos Scott Disick:

👨‍🎤 ✂️ 💈 Maluma and Scott Disick on ig debuting their new hairstyles called “The Papi Cut”! pic.twitter.com/X2vARLIhUm

— 𝒊𝒔𝒏𝒕𝒅𝒂𝒗𝒆𝒐𝒏𝒆 ⭑⋆⃟⊱✪⃝⊰⋆⃟⭑ (@IsntDaveOne) March 4, 2021