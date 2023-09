Este miércoles 27 de septiembre se confirmó el fallecimiento del productor bogotano Ernesto ‘Teto’ Ocampo, quien tuvo gran influencia en la música colombiana durante los últimos años.

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su muerte, todo parece indicar que murió a causa de un cáncer que le había sido diagnosticado hace poco. Su hermano ‘Tito’ Ocampo anunció la noticia del deceso en sus redes sociales.

Juanes fue uno de los músicos que se pronunció al respecto y lamentó la partida del productor: “Hoy lloran todas las guitarras”, escribió el antioqueño.

Hoy lloran todas las guitarras…Se fue el gran Teto Ocampo. Su huella indiscutible en la música colombiana jamás sera borrada . Sincero pésame a su familia y amigos. 💔 — JUANES (@JUANES) September 27, 2023

Quién era ‘Teto’ Ocampo

El arreglista participó en varios discos musicales siendo ‘Clásicos de la provincia’ y ‘La provincia’, de Carlos Vives, dos de los más recordados.

A lo largo de su carrera artística colaboró con artistas como Sidestepper, Maria Mulata, Antonio Arnedo, Juan Sebastián Monsalve, Pacho Dávila, Toro Quinteto, Río Son, entre otros.

Quizá su nombre no sea muy conocido por muchos colombiano, pero sin duda alguna el músico hizo parte de la evolución de la música del país.

Ocampo tenía más de 25 años de experiencia como docente de técnica de guitarra, teoría musical, armonía, jazz e historia de la música colombiana.

Hace unos meses, el músico habló con El Tiempo y le contó que durante los últimos 10 años se había dedicado a producir música indígena.

“[He estado] buscando y encontrando. Está bueno investigar, aprender y hacer toda la escuela y después hay que ir haciendo música. Ahí uno va descubriendo qué es lo que aprendió. He estado en los últimos 10 años haciendo música indígena, música de índios”, comentó en esa oportunidad.

En esa misma entrevista, el productor contó muy por encima su forma de ingresar a la música.

“Entendí que había algo que hacer con la música folclórica en Colombia. En esa época, en el año 1991 o 1992, todos los músicos urbanos estaban ocupados tocando rock o jazz, pero folclor no. Yo tenía esa crianza folclórica, la música popular no se la inventa nadie. Uno no puede inventar nada, el único que inventó fue el padre creador”, agregó.

