View this post on Instagram

Amado padre, tú que me enseñaste a caminar con tu corbata, a jugar pelota ⚾️ en el parque, administrar mi primer salario, me enseñaste el sentido de la responsabilidad laboral cuando siendo mi jefe me despediste de tu empresa por faltar al trabajo sin justa causa, me enseñaste las normas de un hogar donde todos aportamos a la casa, donde la unión y el amor familiar es lo más importante. Que los viajes y las experiencias de crecimiento son nuestras mejores inversiones. Me enseñaste a caer porque también he caído como caíste tú pero también me enseñaste a levantarme más fuerte porque heme aquí parado firme sosteniéndote en tu grandeza. Hoy los papeles se intercambiaron y es cuando más me doy cuenta que todas tus enseñanzas me guiaron para ser quien soy y poderte sostener con mi corbata hasta que Dios me lo permita. Aunque no llevo tu sangre ni tu apellido, tu amor a mi madre es tan grande que no hizo falta un ADN para decirme siempre Te Amo. Es por eso que Te honro y Te Amo en vida papá. Cumpliste papá, eres mi 4to. Bate “Rafael Gonzalez Andrade”, te llevas tu nombre impecable que será recordado por el gran hombre, profesional y buen padre que eres. Te Amo por siempre papá ❤️🙏🏻 Gracias por tanto Amor y por siempre estar ahí con tu sabia palabra para apoyarme. Que Dios te bendiga siempre papá 🙏🏻 “Un buen Padre vale más que 100 maestros” J J Rousseau