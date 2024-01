En una publicación, el reconocido cantante indicó que su esposa, Rose Marie, falleció en la mañana del lunes 8 de enero, sin dar detalles sobre las causas de la muerte.

“Su fallecimiento deja un vacío profundo en mi corazón y el corazón de toda mi familia. Ella fue el regalo más grande que la vida me dió, y la vida me quitó. Fuí un hombre afortunado por tenerla todos estos años. No tengo palabras para agradecerle a mi Señor por el privilegio de haberla tenido en mi vida”, escribió Bobby Cruz en esta publicación:

Y es que Rose Marie acompañó al artista desde que ambos eran muy jóvenes y estuvo en sus mejores, y en los no tan buenos, momentos.

“Gracias Rose Marie por ser mi ancla, mi norte, mi amiga y compañera. Nos vemos pronto”, agregó en su mensaje.

Fruto del amor entre Bobby Cruz y su esposa quedaron tres hijos, Bobby Jr., Cindy y Tania.

