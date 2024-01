En la tarde del 8 de enero, se conoció que Franz Beckenbauer murió a los 77 años de edad. El histórico capitán de la Selección de Alemania duró más de 3 años batallando con enfermedades que deterioraron mucho su salud.

Hace un par de semanas, su hermano Walter Beckenbauer contó que el exjugador de Bayern Múnich su salud era muy inestable. De hecho, el propio Franz había dicho que no podría asistir al funeral de Pelé: “Me hubiese gustado viajar, pero mi salud no me permite realizar viajes largos“.

En 2019, Beckenbauer sufrió un infarto ocular, que le quitó por completo la visión en su ojo derecho, también tuvo muchos inconvenientes cardiacos. Medios alemanes alertaron de su estado de salud, dijeron que cualquier perturbación emocional podrían ponerlo en riesgo grave.

El reconocido defensor tiene un amplio palmarés tanto individual como colectivo. Ganó la Eurocopa en 1972, el Mundial en 1974 con la Selección de Alemania. Con el Bayern Múnich ganó tres Bundesliga y tres Champions League consecutivas. Tiene dos balones de oro y fue considerado por IFFHS como el tercer mejor jugador del siglo 20, detrás de Pelé y Cruyff y por delante de Di Stéfano y Maradona.

Como entrenador también ganó una Copa del Mundo, la de Italia 1990, en la que venció en la final a Argentina.

