Katherine Porto se mostró muy emotiva ante la pérdida de un allegado, por el coronavirus🦠. La actriz manifestó que no creía tanto en esta enfermedad por qué no conocía ningún caso cercano😰 Asimismo, le recomendó a todos sus seguidores que por favor “hagan la cuarentena a conciencia ya que esto es una realidad”😱 #KatherinePorto #covid #covid_19 #cuarentena #cartagena #bogota #eechismes