Hay conmoción en la música urbana por el fallecimiento del cantante cubano, quien dio su último suspiro en Miami luego de permanecer casi una semana en Cuidados Intensivos por un disparo recibido en la cabeza hace unos días.

José Manuel Carbajal Zaldívar, como se llamaba realmente, murió a los 37 años en el hospital Jackson Memorial Hospital de Miami y su familia anunció su partida por medio de un comunicado.

and it’s official, el taiger died. i’m so sad, one of my favorite cuban artists 🙁 pic.twitter.com/OflwVaYXhK

— grace ♡ | jarah homecoming (@LIVYSVAMP) October 10, 2024