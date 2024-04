Este domingo 14 de abril se conmemora el séptimo aniversario de la muerte del cantante Martín Elías Díaz Acosta, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito en carreteras del departamento de Sucre, luego de finalizar su último concierto en Coveñas.

El artista estaba en la cúspide de su carrera musical y se preparaba para lanzar el álbum ‘Sin Límites’ al lado del acordeonero Rolando Ochoa, marcando un hito en la música por ser los herederos de dos juglares del folclor vallenato: Calixto Ochoa y Diomedes Díaz.

Martín Elías Díaz, cuyo hijo ya es cantante, cosechó en poco tiempo muchos éxitos, que lo hicieron merecedor de varios reconocimientos. Era alabado en cada una de sus presentaciones musicales, no solo por su talento, sino también por el carisma y la energía positiva que irradiaba en el escenario.

En su catálogo musical sobresalen las canciones ‘EL Terremoto’, ‘Diez razones para amarte’, ‘Ábrete’, ‘Veinte vidas más’, ‘Mi ex’, ‘Mi amor ideal’, ‘Cancelada de mi vida’ y ‘Loco por tu amor’, entre otras.

En diálogo con El Pilón, aliado de Pulzo, Diomedes de Jesús Díaz, hermano de Martín Elías, pidió a sus seguidores recordarlo con alegría para mantener vivo su legado. Además, comentó que este domingo 14 de abril estará cantando en Pitalito, Huila, y dentro del show incluirá unas canciones grabadas por su el fallecido artista.

“Martín era un ser que se caracterizaba por transmitir amor y alegría a sus seguidores, por eso debemos recordarlo escuchando y cantando su música como lo haremos este fin de semana en Pitalito”, dijo Diomedes de Jesús.

Por su parte, Rafael María Díaz recordó una anécdota que vivió con Martín Elías cuando estudiaba en el colegio El Carmelo, de Valledupar.

“Una vez, en el colegio El Carmelo tenía un acto cívico y me tocaba hacer unos versos; ese día fui a la casa donde vivía con su mamá y él me ayudó a hacer esos versos; me los aprendí y con esos hice el acto cívico, todo salió súper bien”, recordó.