Un hombre con una NOBLEZA ÚNICA, un carisma encantador, DESBORDABAS TALENTO MI AMOR!! Todo lo que aprendí de ti!! Que SABIDURÍA tan grande!! Eres el hombre más hermoso de este mundo, EL AMOR DE MI VIDA, MI ÁNGEL!! solo Dios sabe su voluntad Y SIEMPRE CAMINAMOS CON DIOS!! Estábamos viviendo nuestro sueño, un amor puro, real!! siempre llenos de amor y respeto el uno por el otro. Lo único que me reconforta en este momento es que sé que estabas FELIZ!! Viviendo tu sueño estabas DEMASIADO FELIZ!! Pleno viviendo un amor real!! UN SUEÑO, el hombre más enfocado, jamás hablaba mal de nadie siempre enfocado en su proceso como ser humano, siempre sonriendo Siempre dejare tu nombre en ALTO TÚ CREÍSTE EN MI DESDE EL PRIMER MOMENTO QUE NOS VIMOS Y YO EN TI 🙌🏻, QUE AMOR TAN GRANDE CULTIVAMOS!! Voy a cumplir nuestros sueños!!! ERES EL MEJOR HOMBRE QUE CONOCÍ!! AMABA VERTE FELIZ Y CON ESE RECUERDO ME QUEDARÉ TE AMO ETERNAMENTE!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️