Tiempo después, la Clínica León 13 confirmó el fallecimiento del artista. Ante la noticia, varios de sus seguidores han lamentado lo ocurrido y les han enviado mensajes de aliento a sus familiares, amigos y a su novia Luisa Fernanda W.

Daniel Patiño (Paisa Vlogs), Vicky Dávila, Claudia Bahamón y Tatán Mejía son algunos de los personajes nacionales que se han pronunciado al respecto.

Estas son algunas de las reacciones:

Me duele el alma, me golpea la impotencia, me duele el corazón de lo injusta que es la vida, no es posible que los sueños te los arrebate una bala, no es justo que esto le suceda a un ser humano tan noble, a un grupo de soñadores, a una familia honrada, no es justo

— Daniel Patiño (@PaisaVlogs) February 7, 2019