La periodista Mónica Jaramillo se fue de Noticias Caracol en septiembre del año pasado, pero en ese entonces no quedó tan claro por qué había tomado la decisión de renunciar al medio de comunicación en el que estuvo por alrededor de ocho años. En ese entonces, la presentadora se enfocó en agradecer a sus compañeros y los televidentes por lo feliz que la hicieron durante su ciclo allí.

Sin embargo, la paisa se refirió al tema luego de que le preguntaran al respecto en Instagram. Jaramillo habilitó la caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y, como era de esperarse, alguien le consultó por qué renunció a Noticias Caracol.

La presentadora señaló que decidió cambiar de vida porque quería pasar más tiempo junto a su hijo. La cuarentena le hizo pensar que estaba dejando de vivir cosas importantes con él y no quería que eso siguiera sucediendo. Además, el hecho de llevar mucho tiempo en ese rol también la puso a reflexionar.

“Yo empecé a presentar noticias en el 2004. Llevaba 16 años de presentadora de noticias, llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un primero de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado“, confesó Jaramillo en la primera parte de su respuesta.

Acto seguido, la periodista negó rotundamente que haya tenido diferencias con sus compañeros o jefes. Su salida se dio en los mejores términos y eso se notó en la emotiva despedida que le dedicaron.

“No es que me cansé de Caracol. No es que me cansé de las noticias de Caracol. No es que hubo pelea. Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad, quería más tiempo con Joaquín, más tiempo para mí, para la bicicleta, para estar con mi familia, para viajar”, concluyó.

De igual manera, Jaramillo confirmó que no tiene pensado volver a la televisión, más allá de que a veces extrañe presentar.