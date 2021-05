La ceremonia de coronación de Miss Universo ya está en curso y Colombia se robó el protagonismo desde el comienzo. Laura Olascuaga, representante del país, fue la primera seleccionada entre las 21 semifinalistas.

En las redes sociales del reinado cometieron un error garrafal. En la publicación que crearon en la cuenta de Twitter para felicitar a la colombiana, confundieron el nombre del país e escribieron Columbia en vez de Colombia.

Como era de esperarse, cientos de usuarios en esa red social le recordaron al ‘community manager’ la equivocación que cometió. Fue popular entre varias personas el comentario ‘It’s Colombia, not Columbia’, tan habitual en diferentes plataformas para recordarles a los extranjeros cuál es el verdadero nombre del país.

Laura Olascuaga está bien opcionada para figurar en Miss Universo y en las redes sociales va creciendo la expectativa en torno a su desempeño en esta edición del reinado.

A continuación, el error que cometieron en la cuenta de Twitter con el nombre de Colombia y algunos comentarios que se generaron al respecto:

The first to make it in to the Top 21 is…Columbia! #MISSUNIVERSE

LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/j6Gc2bNYcF

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021