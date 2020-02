green

En su cuenta privada de Instagram ya anunció que pronto tendrá perfil en Onlyfans, plataforma de contenido para adultos, aunque ya está haciendo videos sexuales en solitario, según información publicada por Perez Hilton.

De acuerdo con The Sun, Mikaela también quiere convertirse en bailarina de un club de ‘strippers’, al tiempo que lanza su carrera de estrella porno, ahora que se cansó “de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, de que me dijeran que odiara mi cuerpo”.

En la misma entrevista con el diario británico, la joven aseguró que cuando les contó a sus papás vía FaceTime, ellos no se mostraron enfadados, sino más bien “intrigados”.

En un futuro se ve también haciendo videos fetichistas: “Creo que sería muy buena en trabajo fetichista”, dijo al medio.