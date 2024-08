Por: Cazafamosos

Este 24 de agosto se cumplen 19 años del deceso de Kaleth Morales, el considerado por muchos como “rey de la nueva ola del vallenato“. Su padre, Miguel Morales, lo recordó en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión.

“Eso muere con uno”, dijo, y reiteró que nunca lo va a olvidar. Tanto así que incluso rememoró cuando le dijo que le pagaría para que no trabajara más:

“A los 50 años no me vas a cantar más, te voy a pagar 5 millones de pesos para que estés tranquilo en la casa”, contó.

Pero Morales también muestra un gran remordimiento: “Nunca les dí ese amor a mis hijos, como tenía que dárselo. Porque preferí el trabajo, preferí la fama. Cuando muere Kaleth es que me doy cuenta que lo más importante era la familia; los hijos, la esposa”.

Su esposa, Nevis Troya Pérez, también habló y añadió que “después de la muerte de Kaleth a él le dio durísimo no haber aprovechado esos momentos maravillosos, cuando están los hijos en el colegio, cuando ve que son excelentes estudiantes, todos los logros que están teniendo. Él no pudo aprovechar esos momentos, no los vivió por estar pendiente y dedicado al trabajo”.

Miguel Morales recordó que Kaleth no fue el primer hijo que perdió

Tanto Miguel Morales como su esposa también recordaron cómo se fue construyendo su familia, la alegría de tener a Kaleth y también la tristeza que pasaron cuando perdieron a una pareja de mellizos que venían en camino.

Paradójicamente, Morales contó que esto ocurrió también en un accidente de tránsito que, aunque leve, interrumpió el embarazo de su esposa:

“Fuimos al supermercado a comprar y un bus nos pegó por detrás. Un bus urbano, de pasajeros, y ella inmediatamente abortó”, recordó.

