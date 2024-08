Una de las voces más reconocidas del vallenato es la de Miguel Antonio Morales Campo, quien puso a bailar a muchos en compañía el fallecido Ómar Geles, con quien conformaron la agrupación Los Diablitos.

(Vea también: Kaleth Morales cumple 19 años de muerto y su papá dio desgarrador mensaje: “Mi dolor”)

Miguel Morales es el padre de Kaleth Morales, quien murió el 24 de agosto de 2005 en un trágico accidente de tránsito. Los éxitos de esta familia marcaron un hito en la música nacional, aunque la fama empezó a hacer mella en el padre, quien confesó las tentaciones a las que estuvo expuesto.

Y es que Morales habló en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, en ese espacio hizo referencia a los excesos que estuvieron cerca de él en tiempos de fama, cuando estaba con Geles en Los Diablitos.

Mencionó que el dinero, el alcohol y las drogas lo acecharon, aunque según él, los “problemas” llegaron por las mujeres, pues no tenía una sola, sino varias.

La madre del ‘El rey de la nueva ola’ es Nevis Troya, quien según Miguel Morales fue su sexta novia en sus épocas más pecaminosas. El cantante relató que estuvo cerca casarse con otra mujer, pero con un verso logró convencer a Troya de su amor y actualmente continúan juntos.

Lee También

“Tenía como cinco novias y ella era la sexta. Estaba para casarme con una de esas novias, ya le tenía cama, juego de sala, comedor, todo, pero le dije: ‘si tú me aceptas, yo no me caso, no te enojes mi morena, yo te quiero es a ti’”, dijo el exponente en ‘Se dice de mí’.