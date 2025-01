Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

En la noche del pasado 18 de enero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Díaz, quien estaba batallando por su vida desde octubre de 2024 cuando tuvo que ser internado en una UCI por graves problemas de salud a raíz de una enfermedad base que le diagnosticaron cuando tenía 10 años de edad.

Desde ese momento la dinastía Díaz ha estado reaccionando a este trágico suceso que los enluta, por lo que Rafael Santos y Elder Dayán no se quedaron atrás para enviarle un mensaje a su hermano ahora en el cielo y dar a conocer la tristeza que los abarca, confirmándoles a sus fanáticos la veracidad de este deceso.

(Vea también: Así se ve la casa en la que murió Diomedes Díaz en Valledupar; la cama sigue intacta)

Ante esto muchos estaban a la espera de las palabras de su madre, Yolanda Rincón, quien había estado informando del estado de salud de su hijo a través de sus redes sociales, en las que recientemente había relatado que él despertó tras la cuarta intubación y catalogó el hecho como un milagro, sin embargo, se toparon con una conmovedora publicación en la que estaría un mensaje del artista vallenato.

Últimas palabras de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz

Con una imagen del hijo de Diomedes Díaz acompañado de su progenitora se leyó un texto en el que él se despedía de sus fanáticos y les daba gracias por estar pendientes de su salud, a la vez que decía cómo se encontraría tras su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yolanda Rincon Sanchez (@yolarincon)

“Un saludo para todas y cada una de las personas que junto con mi mamá y familia oraron por un milagro de sanidad para mi vida, gracias a ello hoy soy un bendecido al encontrarme en estos momentos al lado de mi padre celestial. No estén tristes porque Dios sí nos escuchó el milagro y hecho está, ya acá no tengo dolor, solo su amor infinito salvación y vida eterna”, inició el mensaje que habría escrito Miguel Ángel Díaz.

“Ma le pidió a mi salvador que decidiera lo que fuera mejor para mí que él conocía mi corazón y todo mi sufrimiento, ya que ella no quería verme sufrir más, y como buen padre él escogió lo mejor para mí, pues su palabra dice: ‘yo soy el camino la verdad y la vida y todo aquel que en mí cree aunque este muerto vivirá’. Ahora solo me resta decirles que el regalo más valioso que tenemos se llama vida, disfruten el día a día porque el pasado no regresa y el futuro es incierto”, añadió.

Esta conmovedora publicación, que cuenta con más de 300 comentarios en los que le envían fuerza a los seres queridos del cantante vallenato, finalizó con unas palabras para aquellas personas a las que amó:

Lee También

“Me llevo la satisfacción de haber luchado hasta donde me lo permitieron mis fuerzas porque amaba la vida y mi apego más grande eran mi madre, mi esposa, mis hermanos y mi familia, se les quiere por siempre”.

Es importante tener en cuenta que a pesar de que el mensaje lo compartieron por medio de la cuenta de Yolanda Rincón, en el cierre de este está el nombre de Miguel Ángel Díaz, dejándolo como autor del mismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.