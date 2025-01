Miguel Ángel Díaz, hijo del cantante de vallenato Diomedes Díaz, dio señales de mejoría en su estado de salud, de acuerdo a la información de su madre, Yolanda Rincón.

(Antecedente: Hijo de Diomedes Díaz despertó sin una pierna: así reaccionó)

Y es que la buena noticia llega luego de varias semanas de preocupación a causa de las complicaciones médicas críticas que ponían en riesgo la vida del hijo del fallecido ícono de este género musical, quien se encuentra hospitalizado en una clínica de Bogotá.

Cabe recordar que hace una semana, el panorama era complejo. La mamá de este hombre de 36 años había revelado que su hijo enfrentaba un riesgo inminente de muerte debido a una infección que le ocasionó la pérdida de su catéter peritoneal, haciendo complejo un diagnóstico de peritonitis. No obstante, este miércoles 15 de enero, Miguel despertó, llenando de esperanza a toda su familia de que podrá salir de este difícil momento.

Con mucha emoción, Yolanda a través de sus redes sociales expresó: “Hoy ese milagro que Migue le pidió a Dios y a la doctora antes de ser intubado, que por favor lo volviera a despertar, se hace realidad. Ya despertó, y ayer lo desentubaron. Estas próximas 48 horas son cruciales, ya que su cuerpo estuvo sedado e intubado durante mucho tiempo y sus músculos se encuentran atrofiados”.

En la actualidad, Díaz está respirando con ayuda de una máscara de oxígeno de ventilación mecánica no invasiva y continúa con un tratamiento antibiótico por ocho días más. Pese a la situación, esta madre mantiene una fe inquebrantable: “Confío en que mi hijo no depende del oxígeno artificial, sino de la presencia de Dios, quien le da aliento de vida”.

Yolanda Rincón recordó muy agradecida la transformación que ha experimentado la salud de su hijo: “Hace ocho días me dijeron que lo alistara todo, porque Migue no iba a resistir más. Hoy, este testimonio de vida es prueba de que no debemos perder la fe. Confíen en Dios, Él nunca abandona a sus hijos”.