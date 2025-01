Luego de que Yolanda Rincón les comentara a lo fanáticos de Miguel Ángel Díaz que su hijo podría fallecer en cualquier momento, puesto que había vuelto a tener un estado crítico de salud luego de que le amputaron su pierna derecha, la mujer dio un nuevo parte de tranquilidad y relató cómo se encuentra él.

Continuando con el reporte acerca del hijo de Diomedes Díaz, Yolanda comentó que ahora él está respirando con una máscara de oxígeno de ventilación mecánica no invasiva y continúa con su tratamiento con medicamentos a lo largo de ocho días más.

“Hace 8 días me dijeron que él estaba muriendo, que alistara todo porque no iba a resistir más y miren hoy. Qué esté testimonio de vida sirva para para toda persona que esté pasando por alguna situación similar, por favor no pierdan la fe y entreguen sus cargas a Dios, confíen en él, ya que nunca abandona a sus hijos”, relató.