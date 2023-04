A pocas horas de la gala, que será transmitida en toda Latinoamérica, Michel Brown habló con el periodista Juan Carlos Arciniegas de CNN sobre lo que será su participación en la ceremonia.

El argentino reveló que por primera vez va a cantar frente a un gran público y las cámaras, pero se mostró seguro de hacerlo.

“Es algo que me gusta y me apasiona de toda la vida, más allá de que siempre es de la casa para adentro, me gusta”, dijo el actor.