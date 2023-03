Michael Andrew Fox, conocido profesionalmente como Michael J. Fox, es un actor, productor y director de televisión canadiense-estadounidense. Nació el 9 de junio de 1961 en Canadá e inició su carrera en los años 70, pero empezó a tener reconocimiento en los 80 por interpretar a Alex P. Keaton en la comedia ‘Lazos de familia’.

Su salto a la fama se dio en 1895 por su interpretación de Marty McFly en la trilogía de la saga ‘Volver al futuro’. Desde entonces ha participado en éxitos como ‘Lobo Quinceañero’ (1985), ‘Bajas de guerra’ (1989), ‘Doc Hollywood’ (1991) y otras.

(Ver más: ¿Es real el ‘teaser’ de ‘Volver al futuro IV’? Fanáticos se ilusionan con nueva película)

Enfermedad que sufre protagonista de ‘Volver al futuro’

El actor fue diagnosticado con Parkinson en 1991 luego de presentar síntomas durante las grabaciones de ‘Doc Hollywood’. La noticia lo afectó a tal punto que cayó en un estado de depresión y alcoholismo; sin embargo logró encontrar ayuda y ha estado sobrio desde 1992, informa Marca.

No fue sino hasta 1998 que hizo público su diagnóstico de Parkinson y desde entonces se ha dedicado a informar y educar sobre esta enfermedad. En 2000, dio vida a la Fundación Michael J. Fox para recaudar y aportar fondos para la investigación.

(Le puede interesar: Premios Óscar, por qué se llaman así y otras curiosidades)

En 2002 lanzó su primer libro, ‘Lucky Man’, donde narra su lucha contra la enfermedad, la creación de la Fundación Michael J. Fox y cómo dejó de beber. En sus memorias, ‘No time like the future: an optimist considers mortality’ (No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad), explicó cómo haber perdido la habilidad de hablar con fluidez lo llevó a tomar la decisión de dejar la actuación.

Qué ha pasado con Michael J. Fox

El avance de la enfermedad y los síntomas llevaron al actor a tomar la decisión de alejarse de las pantallas, aunque ha hecho pequeñas apariciones en series como ‘Rescue me’ y ‘The good wife’. Su último papel importante fue en la comedia ‘The Michael J. Fox show’ (2013-2014), antes de retirarse por completo de la actuación en 2020.

En su primer libro, ‘Un hombre afortunado’, Fox habló sobre su lucha contra la enfermedad, la creación de la Fundación Michael J. Fox y cómo logró salir de la depresión y el alcoholismo, asegura Marca.

Lee También

Desde entonces, al actor se le ha visto como asistente en entregas de premios y eventos relacionados con el Parkinson. El año pasado, en los ‘Governors Awards’, de los premios Óscar, Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por sus esfuerzos en la lucha contra el Párkinson. Hasta el momento, el actor ha recaudado más de mil millones de dólares para la investigación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael J Fox (@realmikejfox)

Qué son los premios ‘Governors Awards’

Los ‘Governors Awards’ son un evento anual en los que se entregan premios de la Junta de Gobernadores de la Academia. Hacen parte el Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg, el Premio Humanitario Jean Hersholt (el que recibió Fox) y el Premio Honorífico. Estos rinden honor a actores y personajes de la industria del cine que han generado un impacto social en distintas áreas.