Desde el año pasado, y entre más se acerca la ceremonia de los Premios Óscar, el nombre de Brendan Fraser renace entre las figuras de Hollywood y los fanáticos del cine. El actor de 54 años, recordado por sus icónicos papeles en ‘La momia’, ‘George de la selva’ y ‘Al diablo con el diablo’, regresó a la actuación protagonizando a Charlie en la película ‘La ballena’, también conocida como ‘The Whale’.

Su interpretación de un profesor con obesidad mórbida, solitario y que vive recluido en su casa, es uno de los más comentados y cotizados para llevarse el Óscar este año como ‘Mejor Actor’. Con aquel personaje ya se hizo merecedor de un SAG, un Critics’ Choice Movie Awards y un TIFF Tribute Awards en la misma categoría; sin contar la ovación de siete minutos que recibió en septiembre del 2022 en el Festival de Venecia.

¿Cómo se preparó Brendan Fraser para su personaje en ‘La Ballena’?

El cambio físico del actor para la película fue tan drástico, que muchos espectadores se demoraron en reconocerlo. Su amor por la historia y el personaje fue tal, que nunca dudó en someterse a cualquier cambio extremo para representar lo que sus directores querían, pues según él, Darren Aronofsky se demoró más de diez años buscando al actor indicado para protagonizar su cinta.

El peso que adquirió Brendan James Fraser fue una de las pruebas que enfrentó, pues ganó más de 130 kilos para su personaje. Sin embargo, para el resultado final que se ve en las pantallas de cine, también se necesitó de maquillaje, prótesis y otras herramientas de utilería.

Adrien Morot, un experto en efectos especiales de maquillaje, estuvo a cargo de los retoques físicos de Charlie. Recientemente, se conoció un video que muestra el paso a paso al que se sometía el actor, diariamente, para personificar al protagonista.

Casi ocho horas, podría durar todo el proceso: cuatro horas para crearlo y otras cuatro para desmontarlo. “El actor tiene que ser muy paciente, por eso, nunca me oirán quejarme. ‘La ballena’ es el trabajo más exigente a nivel físico que he hecho nunca, el personaje tiene dificultad de movimiento, transpira profusamente, no se le ve bien, no come por placer, tiene defectos. Charlie tiene problemas de movilidad. El diseño del personaje se hizo de manera que obedeciese a las leyes de la física y de la gravedad”, contó Brendan en varias entrevistas.

Medios internacionales aseguraron que, para que los movimientos resultaran más realistas, el equipo encargado incluyó en la prótesis una serie de cadenas de agua gelatinosa.

Por su parte, el actor necesitaba ayuda del equipo para poder moverse, pues su traje podría llegar a pesar mucho más de lo esperado y aunque estaba ventilado, cada día necesitaban de cinco bolsas de hielo para contrarrestar el calor del mismo.