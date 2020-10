green

Parece que la barranquillera se dejó cautivar por ‘Lonely’, el reciente sencillo con el que el canadiense desnudó los primeros años de su carrera musical y contó, de la mejor forma, cómo se sentía realmente ese niño que en aquellos días estaba rodeado de fanáticos.

“Soy tan ‘belieber’ (como se hacen llamar las seguidoras del cantante)”, escribió Shakira en el trino y enlazó el video de la presentación que hizo Justin Bieber en el programa estadounidense ‘Saturday Night Live’.

Este es el tuit que compartió la cantante, que hace algunos días invitó al prícipe William a Colombia:

Pero a todos los seguidores de la colombiana el trino no les cayó en gracia, pues aún no perdonan lo que él hizo en su adolescencia, lo tildan de prepotente y no sienten que sea merecedor de ningún reconocimiento; incluso, llegaron a pedirle a ella que eliminara lo dicho, como se ve a continuación.

No obstante, varios usuarios destacaron el hecho de que Shakira valore el trabajo de sus colegas y se ‘derrita’ como cualquier fanática al escuchar un buen tema, como pasó con el emotivo sencillo del cantante.

Algunos seguidores hasta dijeron que existía gente tóxica y que ella era libre de compartir la música que le llame la atención.

Quienes se declaran seguidores tanto de la intérprete de ‘Amarillo’ como de Bieber, aplaudieron su trino y hasta le pidieron que grabara algo con él:

Aquí, la grabación que replicó la barranquillera, que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube: