Después de que se dio a conocer que Shakira presentará una tiraera en contra de Gerard Piqué, las reacciones en redes sociales demostraron que hay expectativa sobre el tema.

De hecho, cuando Bizarrap y la cantante colombiana publicaron una fotografía sobre ese estreno hubo una respuesta curiosa por parte de un amigo del exfutbolista español.

Lo cierto es que los usuarios no dejaron pasar por alto, con mucho sentido del humor, el interés que existe por el nuevo trabajo de la artista barranquillera y el productor argentino.

Las burlas en Twitter imaginaron en tono jocoso a Gerard Piqué después de que sea pública la tiraera de Shakira, en medio de las pullas por el fragmento que se conoció antes del lanzamiento.

Curiosamente, la veterana artista mexicana tuvo meses atrás una interacción con una compatriota de Shakira, cuando le envió un mensaje a Karol G por un homenaje.

Estos fueron algunos de los memes que surgieron a la espera del lanzamiento del nuevo trabajo musical que presentará el intérprete de ‘Monotonía’.

Que la ubicación de la sesión 53 de Bizarrap con Shakira tenga como ubicación “House of Shakira”, casa donde vivió con su ex, donde la grabó y canción con la que lo va a devorar! Uuuuuy chica!! NO ESTOY LISTO!!! #Shakira pic.twitter.com/dN2XOoda98

