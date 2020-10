Los tuiteros no salen del asombro al enterarse de que la mamá de las Elizondo ama a su exyerno, quien estuvo casado con Norma hasta que a la vida de ella llegó Juan Reyes, de la relación con este último nació Juan David, pequeño que en realidad fue interpretado por una niña.

Pese a que Fernando sedujo a su exsuegra por interés, los seguidores de la novela de Caracol Televisión no pueden creer que ella, siendo tan psicorrígida, decidiera darse una oportunidad en el amor con el hombre menos indicado.

Pero el descaro de los personajes llegó a niveles insospechados, pues anunciaron frente a ‘el abuelo’, Norma, Jimena y Sarita que se pensaban casar; además, Gabriela hizo un cambio de ‘look’ que los dejó boquiabiertos.

Ante todo lo ocurrido, los usuarios de Twitter hicieron varios memes, en los que se burlaban de la pareja que ha generado más odios que amores y sigue dando qué hablar.

Aquí, algunos de los trinos que nacieron con el ‘trending topic’ de ‘Pasión de gavilanes’, novela que podría tener segunda temporada:

