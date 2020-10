green

Como indicó el portal TMZ, John Nash III, el hijo del cantante nacido en Houston, Estados Unidos, fue quien confirmó su deceso y aseguró que murió en su casa por causas naturales; todavía no hay un reporte oficial.

“Era un padre maravilloso y un hombre de familia. Amaba a la gente y al mundo. Lo extrañaremos en su comunidad. La familia lo era todo”, explicó su heredero al portal.

El medio recordó que Johnny Nash hizo su debút en la industria musical en 1957 con el sencillo ‘A Teenager Sings the Blues’; no obstante, fueron los sonidos de reggae de ‘I Can See Clearly Now’ los que lo llevaron a encabezar los listados en 1972.

El estadounidense alcanzó a vender un millón de copias con la canción y conquistó Jamaica; tiempo después, la pieza fue interpretada por otros músicos, pero fue la versión de Jimmy Cliff (1993) la que lo volvió a poner en la esena, pues hizo parte de la cinta ‘Cool Runnings’.

Como Johnny, hoy Eddie Van Halen, guitarrista de Van Halen, se despidió de esta planeta, solo que este último lo hizo a causa de un cáncer en la garganta.