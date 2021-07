Melissa Martínez quiso interactuar con sus seguidores en Instagram y los invitó a que le formularan preguntas cuya respuesta se pudiera dar con un sí o un no. La barranquillero recibió numerosos interrogantes y compartió varios de ellos públicamente.

Una de las preguntas más curiosas que le hicieron a la periodista fue aquella en la que la consultaron si crearía una cuenta en OnlyFans, red social que ha dado mucho de que hablar durante el último año porque diferentes personalidad han tenido ganancias millonarios compartiendo con sus seguidores diferentes tipos de contenido.

La panelista de varios programas del canal deportivo ESPN fue tajante en su respuesta y dio tres motivos por los que no creará un perfil en esa polémica red social.

En primer lugar, Martínez aseguró que no tenía tiempo para otro trabajo. Cabe recordar que además de tener presencia en la televisión, la costeña tiene una tienda de ropa y también graba diferentes publicidades. Efectivamente, la esposa del futbolista Matías Mier tiene una agenda bastante ocupada.

Acto seguido, la presentadora agregó que no todo en la vida es dinero. La última razón por la que ella no crearía una cuenta en OnlyFans es que “andar como Eva no me atrae”. Quizás con ese comentario, la periodista hizo referencia a las mujeres que comparten contenido sensual o para adultos en dicha plataforma y que tienen ingresos económicos exponenciales.

Lee También

El futbolista uruguayo Mier dejó el Independiente Medellín para continuar su carrera en Central Córdoba de Argentina. Así las cosas, aún es un misterio si Melissa dejará el país para acompañar a su esposo en ese importante paso para él.

A continuación, la respuesta que entregó Martínez cuando le preguntaron por OnlyFans: