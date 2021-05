La joven concedió una entrevista para hablar de la repercusión que tuvo su anuncio de que dejaría gratis por un mes su cuenta de OnlyFans si se caía la reforma tributaria, algo que apenas pudo cumplir a medias.

Y es que según Melissa Gutiérrez, una vez el Gobierno confirmó que retiraría el proyecto de reforma tributaria que había radicado en el Congreso, “los seguidores estallaron inmediatamente” para preguntarle si iba a cumplir su promesa y cómo podían ingresar a la plataforma para ver su contenido.

“Yo sí dejé mi OnlyFans gratis, y lo iba a hacer por un mes, pero hubo un inconveniente y fue que las personas empezaron a reportar mi cuenta”, contó la modelo a Pulzo, y dijo que debido a esa situación le llegó un correo en el que le advertían que debía poner su cuenta privada otra vez, “porque corría el riesgo de que la cerraran”.

Fue por eso, según ella, que su promesa solo la pudo cumplir por unos cuatro días, algo que molestó a los usuarios que se desquitaron haciéndole memes y toda clase de burlas.

“Me tocó ponerla privada, y las personas piensan que nunca la puse pública, porque para ingresar a OnlyFans deben tener una tarjeta”, dijo.

La influenciadora reconoce que el haber publicado ese cartel en medio del paro nacional la llevó a la fama, pero es consciente de que una gran mayoría de hombres que entró a la plataforma salió desilusionado por el tipo de contenido que encontró.

“La gente pensaba que iba a encontrar algo mucho más explícito en mi OnlyFans, pero realmente no era lo que esperaban. Yo dije que la dejaba gratis, pero no dije qué tenía. Me dijeron mentirosa, que era una farsa La gente esperaba ver videos, y yo tengo fotos sensuales y mostrando mis senos. Les gusta el amarillismo y pensaban que iba a tener videos de todo tipo. Al ver que no encontraron eso, yo creo que les dio rabia”, aseguró.