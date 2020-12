green

El nombre de la estadounidense empezó a sonar con más fuerza hace un par de años cuando salió a la luz su relación con el sexto en la línea de sucesión al trono británico. La pareja, que recibió un mensaje de Donald Trump por invitar a votar en elecciones, se casó en la Capilla San Jorge en Windsor, Inglaterra, el 19 de mayo de 2018.

¿Quién es Meghan Markle?

Rachel Meghan Markle (que tendría en sus manos reloj de la princesa Diana) es una actriz nacida el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, aunque en los años previos a casarse con Harry vivió en Toronto, Canadá. Sus estudios escolares los realizó en una escuela femenina católica, y obtuvo el título profesional de comunicadora de la Universidad del Noroeste, en Illinois, en 2003, informó BBC.

Meghan Markle y su carrera como actriz

Antes de graduarse de la universidad, Markle comenzó su carrera actoral en un capítulo de la serie ‘Hospital General’ grabado en 2002. El enlace lo hizo a través de su padre, que era director de iluminación de televisión, agregó el medio mencionado.

Posteriormente, interpretó algunos roles en las series de televisión ‘CSI’, ‘Without a Trace’ (‘Sin rastro’), ‘Castle’ y ‘Fringe’, en la que asumió el papel de Amy Jessup, una agente especial del FBI, indicó el portal en su publicación.

Asimismo, hizo apariciones en películas de Hollywood, entre las que se destacan ‘Get Him to the Greek’ (‘Misión Rockstar’), ‘Remember Me’ (‘Recuérdame’) y ‘Horrible Bosses’ (‘Quiero matar a mi jefe’), apuntó el informativo británico.

Sin duda alguna, Meghan Markle alcanzó la cima de su carrera en la actuación en su papel de Rachel Zane, uno de los personajes principales de la serie ‘Suits’, el cual interpretó entre 2011 y 2018 desde la primera hasta la séptima temporada.

Aquí, un fragmento del primer episodio de la primera temporada de ‘Suits’ donde aparecen Rachel Zane (Markle) y Mike Ross (Patrick Adams), que más adelante en la serie se casan.

Pero antes de llegar a las series, Markle apareció en otros programas y comerciales. Según Vogue México, la actriz participó en ‘Nick News’ de Nickelodeon en 1993 porque le escribió una carta a una marca de jabón diciendo que no estaba de acuerdo con que se usara la palabra ‘ella’ en su comercial, pues debería estar libre de género. Como la compañía le hizo caso y modificó el anuncio publicitario, el canal la llamó para que se uniera al elenco.

Adicionalmente, la estadounidense tuvo apariciones en comerciales televisivos en 2009 para la marca de papas de tipo tortilla Tostitos y en 2010 hizo parte de propagandas de la cerveza Miller Lite, detalló el portal en su artículo.

Datos curiosos de Meghan Markle

En 2010, cuando la carrera de Markle empezó a ser exitosa por sus papeles en las películas ‘The Candidate’ y ‘Remember Me’, la actriz obtuvo ganancias de 171 mil dólares por la primera cinta y 187 mil dólares por la segundo, precisó el medio nombrado.

De acuerdo con la revista Marie Claire, la duquesa de Sussex tiene una fijación por los zapatos, especialmente por los de las marcas Jimmy Choo y Christian Louboutin. De hecho, tiene una colección de zapatos que está valorada en 100 mil dólares. No obstante, mientras estuvo vinculada a la realeza, no podía usar tacones de tiras ni de diseños extravagantes, solo tenía permitido usar tacones de punta.

En esta entrevista del canal ¡Hola! TV, Edgardo Osorio, colombiano detrás de la marca de Aquazzura, habla sobre cómo ha sido trabajar con Meghan, que es fanática de los zapatos de la marca.

Con respecto a su alimentación, la esposa del príncipe Harry solo consume alimentos veganos entre semana, pero es más flexible los fines de semana, pues en estos come carne, añadió la revista.

Además, es feminista desde que tenía 11 años. En efecto, la mujer creó un sitio web de estilo de vida llamado The Tig, que se centraba en empoderar a la mujer. En una publicación, Markle escribió “Nunca he querido ser una dama que asiste a almuerzos, siempre he querido ser una mujer que trabaja”, indicó BBC.

Antes de dedicarse a la actuación, Meghan Markle pasó un tiempo aprovechando sus conocimientos en caligrafía para escribir invitaciones para bodas y otros eventos especiales, obteniendo algunas ganancias, señalaron los medios mencionados.

Por otro lado, el príncipe Harry no fue su primer amor, pues Markle ya había estado casada. En septiembre de 2011, la actriz contrajo matrimonio con el productor de cine Trevor Engelson, aunque se separaron en 2013. La pareja había estado junta desde 2004.

En cuanto a relaciones con celebridades, la estadounidense es muy amiga de Serena Williams y Priyanka Chopra; su peluquero es Michael Silva, el mismo que el de Kim Kardashian; y estudió en el colegio con la actriz Scarlett Johansson, informó Marie Claire.

¿Cómo se conocieron Meghan Markle y el príncipe Harry?

La pareja se conoció en una cita a ciegas, organizada por una amiga en común, cuya identidad no ha sido revelada por ninguno de los dos. Según Vogue México, en una entrevista de 2017, Markle afirmó que antes de conocer a Harry le preguntó a su amiga “¿Es amable? Porque si no lo es, entonces no tiene sentido que lo conozca”. Por su parte, Harry aseguró que no sabía quién era Markle porque no había visto ‘Suits’.

En la primera cita fueron a tomar algo, pero antes de despedirse el príncipe Harry (que cuenta con una gran fortuna) le preguntó a Meghan Markle “¿Qué haremos mañana? Definitivamente deberíamos vernos de nuevo”, y de ahí en adelante siguieron saliendo, agregó la revista.

Poco tiempo después, fueron a acampar a Botswana para pasar un periodo alejados de la presión mediática. La relación se hizo más conocida por todos cuando Harry llevó a Markle a los Invictus Games de 2017 en Canadá, y se volvió oficial el 27 de noviembre de 2018, cuando anunciaron que estaban comprometidos, detalló el medio mencionado.

El príncipe Harry le propuso matrimonio con un anillo que mandó a diseñar exclusivamente para ella e incluye joyas que le pertenecieron a la princesa Diana, resaltó el informativo en su artículo.

El 19 de mayo de 2018 la pareja se casó y obtuvo el título de duques de Sussex. Un año después, el 6 de mayo de 2019, los esposos le dieron la bienvenida a su hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

En este video del programa ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo dan más detalles sobre la historia de amor entre Harry y Meghan.

En marzo de 2020, Harry y Markle anunciaron que se mantendrían al margen de la realeza británica, por lo que dejaron de ostentar el título de alteza real y ahora son independientes económicamente.

El mes pasado, Meghan Markle escribió una columna para The New York Times en la que afirmó que tuvo un aborto natural en julio de este año. “Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo el segundo”, dijo.