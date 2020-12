green

El 2020 sin duda fue un año atípico a los demás. Cambios y disputas políticas adornaron una época que siempre será recordada por las crisis de salubridad pública. Este año, en el Reino Unido, las decisiones fueron sorprendentes de entrada cuando Enrique de Sussex, o más conocido como el príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle anunciaron su intención de apartarse de las funciones de la Corona.

La presión mediática fue una de las razones por la cual la pareja optó por alejarse de la familia real y así tener una vida más tranquila con una independencia económica privada. “Yo sé que no siempre hice lo correcto, pero entiendo que realmente no había otra opción”, dijo el príncipe en su discurso público que se puede en el siguiente video divulgado en Instagram:

La vida del príncipe Harry fue muy agitada desde que él tenía pocos años de edad. La muerte de su madre, la carrera militar, compromisos reales y la relación con Meghan Markle, quien tuvo un aborto natural este año, fueron puntos de inflexión para el nieto de la reina Isabel II.

La muerte de ‘Lady Di’, su madre

El 31 de agosto de 1997, mientras Harry estaba con su hermano, Guillermo de Cambridge, y su padre, Carlos de Gales, se supo la noticia de que Diana, más conocida como ‘Lady Di’, había muerto en un accidente de tránsito en París, Francia.

La muerte de ‘La Princesa del Pueblo’ generó conmoción pública y luto mundial. Su rebeldía y carisma se robó el corazón de millones de personas. El Príncipe Harry y su hermano presenciaron a muy temprana edad los conflictos entre su madre y la reina Isabel II, el divorcio de sus padres y la lucha de Diana con la prensa, esta última que perseguía cada detalle de la vida de la familia.

Recientemente, el príncipe Carlos de Gales confesó que, días antes de la boda con ‘Lady Di’, le dijo a Diana que no la amaba. Así lo contó la Revista Semana en el siguiente video publicado en su canal de YouTube:

Después del fatídico hecho en tierras francesas, muchas especulaciones crecieron alrededor la muerte de ‘Lady Di’. Sin embargo, ninguna de ellas pudo confirmarse. El príncipe Harry, quien tenía 12 años, se enteró de la noticia, aproximadamente, dos horas antes de la ceremonia en la iglesia.

Harry, militar y activista

El príncipe Enrique ingresó a la escuela en la que estaba su hermano mayor. Después de algunos años, fue enviado a Afganistán en secreto para prestar servicio militar. Cuatro meses después, el hecho fue conocido públicamente.

Siguiendo la línea de su madre por las causas sociales, en 2006, cofundó una organización para ayudar a los niños con Sida en Lesotho y ha participado en actividades con ‘Walking With The Wounded’, organización que ayuda a los soldados heridos de las Fuerzas Armadas Británicas.

Además, recientemente, Harry y su actual pareja Meghan Markle, quien es feminista, se han acercado más al tema de la lucha contra el racismo, especialmente después de llegar a Estados Unidos. En este video del canal de YouTube ¡HOLA TV!, se pueden ver las declaraciones de la esposa del príncipe sobre este tema:

Relación del príncipe Harry y Meghan Markle

Después de que sus relaciones con Chelsy Davy y Cressida Bonas no funcionaran, en 2016 inició un vínculo con Meghan Markle, quien es una actriz nacida en Los Ángeles, Estados Unidos. Markle alcanzó el pico de su fama cuando participó en la serie ‘Suits’ con su papel de Rachel Zane.

Aunque parezca mentira, ambos se conocieron en una cita a ciegas. Según la BBC, la estadounidense no estaba segura cuando una persona cercana le propuso la idea de conocer a Harry: “Lo único que le pregunté a mi amiga cuando dijo que quería presentarnos fue si era agradable. Si no, no tiene sentido”.

El 19 de mayo de 2018, la pareja se casó. Un año después, nació su hijo, Archie Harrison. Actualmente, los tres viven en Los Ángeles, alejados de la familia real y tienen una independencia financiera.