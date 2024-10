El cuerpo de Liam Payne, el exintegrante de la banda One Direction que murió el miércoles al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, permanece este jueves en la morque mientras se esperan los resultados de las pericias policiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

(Vea también: ¿Quién era Liam Payne, ex One direction? Murió en Argentina a los 31 años y estaba de gira)

Payne, de 31 años, murió el miércoles poco después de las 5:00 de la tarde (hora colombiana) al caer del balcón de su habitación en el tercer piso del hotel. Se esperaba que los testigos, sobre todo los trabajadores del lugar, acudieran al juzgado a lo largo de la jornada.

Al respecto, Alberto Crescenti, director de servicios de emergencias en Buenos Aires, habló en Blu Radio y contó detalles de cómo fue el proceso para atender a Lyam Payne y si fue una muerte voluntaria al caer desde semejante altura.

Cómo era el lugar en el que murió Liam Paine en Buenos Aires

“Eso está bajo investigación de la Policía. Ya se le hizo la autopsia, yo le comento cómo fue. Nos llamaron del 911 de una persona que estaba en un patio interno de un hotel del barrio Palermo. Salió una unidad médica de triage, cuando llegaron vieron que tenía graves heridas a nivel cráneo, no tuvimos chance de reanimarlo, fue una caída libre de 14 metros, murió en el acto”, señaló.

Dónde enterarrán a Liam Payne, excantante de One Direction

Además, el médico dio detalles de cómo era el lugar donde cayó el cuerpo del excantante de One Direction y cómo fue el proceso para que ingresaran los servicios médicos: “Es libre, donde hay un restaurante en la parte anterior y no había personas, lamentablemente no hubo un techo o algo que retuviera la caída. Los servicios duraron 7 minutos, entramos con los equipos de reanimación, pero ya no había nada que hacer”.

Lee También

Finalmente, el galeno ratificó que el cuerpo del artista será llevada a su natal Reino Unido, con un trámite que estará a cargo de la embajada de ese país, una vez el cuerpo sea entregado a sus familiares.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.