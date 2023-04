Así como muchas personas tomaron protagonismo durante el paro nacional en 2021, un actor que sobresalió con Canal RCN se abrió sobre su realidad actual luego de su presencia activa.

Mauricio Bastidas, que años atrás tuvo una delicada situación de salud y recordado por su actuación en la telenovela ‘Tres milagros’, recordó que fue líder en Cali de un grupo de la denominada ‘primera línea’, hecho del que se mostró arrepentido.

“Personalmente, no lo volvería a hacer. No agradecen lo que hacías por ellos. Yo me metí en problemas, me tocó irme del país, me iban a matar por eso. Amenazas por todos lados, me eché enemigos”, aseguró en un video replicado en una cuenta de Twitter.