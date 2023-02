En medio del estallido social de 2021 en Colombia, una mujer de nacionalidad alemana fue expulsada del país por participar de las protestas sociales mientras se encontraba en Cali, Valle del Cauca, una de las ciudades donde se vivieron los momentos más críticos durante las movilizaciones sociales.

Rebecca Sprösser fue señalada porque, al parecer, tuvo una relación estrecha con miembros de la Primera Línea durante el paro nacional, por lo que fue expulsada del país por Migración Colombia, la institución encargada de regular y monitorear el ingreso y la salida de extranjeros al territorio nacional.

Según la entidad, la mujer habría tenido vínculos directos con personas que hacían parte de la conocida “Primera Línea” y organizadores de movilizaciones sociales, por lo que luego de un análisis sobre su caso, decidieron que lo mejor era expulsarla del país.

Sin embargo, en noviembre de 2022, Migración Colombia la expulsó, pero luego, con la llegada del Gobierno Petro, se decidió absolverla y el 31 de octubre del año pasado se firmó la resolución que eliminó su sanción.

Con su regreso, la mujer, de profesión periodista, estuvo el jueves 9 de febrero en la conmemoración del Día Nacional del Periodista realizada por la Alcaldía de Cali, en el Parque Central Río Cali.

Durante el evento, Sprösser tuvo la oportunidad de dar unas palabras, aprovechando el espacio para expresar que para ella “es un gusto poder regresar a esta ciudad tan hermosa”.

“Ya me encontré a mucha gente increíble, estoy muy agradecida y en este día estamos acá para valorar, honrar y conmemorar la lucha de cada periodista; así que para mí es un honor”, agregó.

La mujer, en enero pasado, tuvo la oportunidad de ir a la ONU en Ginebra, Suiza, para hablar sobre el Paro Nacional en Colombia, en donde compartió con algunas víctimas de lo ocurrido.

Después de que abandonara el país y que no pudiera regresar después de 10 años, su pareja fue asesinada durante las movilizaciones. Un joven de 26 años, de origen caleño, por lo que no solo se atravesó la expulsión del país, sino también dicha muerte.

La ciudadana alemana ya ha dicho para medios como Revista Semana que si el presidente Gustavo Petro le pidiera ser gestora de paz, no dudaría en aceptar, pues se encuentra interesada en contribuir al país.

“Mi corazón me trajo de nuevo acá. Pero el motivo más importante es porque no pude estar al lado de Jhoan Sebastián cuando él murió, no pude estar en el entierro y ni ir a su tumba, eso para mí es lo más importante, poder visitarlo en su tumba”, dijo.