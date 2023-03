En creador de contenido colombiano Mateo Carvajal duró varios meses soltero luego de terminar su relación con la modelo Melina Ramírez. Sin embargo, después de un tiempo comenzó un amorío con la empresaria Stephanie Ruíz.

Esta es una de las relaciones más estables del mundo del entretenimiento, según muestran en sus redes sociales y en los videos que están constantemente subiendo, incluso después del compromiso.

Sin embargo, la última publiación de Mateo Carvajal sorprendió a sus seguidores debido a la palabra que utilizó.

A través de su cuenta de TikTok, el deportista compartió un video que comienza diciendo “la manipuladora” y se ve a los dos caminando en un parqueadero rumbo a su automóvil.

En un momento, Mateo le dice a Stephanie que no la quiere acompañar a comprar sus tacones porque ella se demora mucho y él podría gastar ese tiempo haciendo otra cosa productiva.

“Amor, yo no te quiero acompañar a comprar tacones”, comienza diciendo Mateo, a lo que ella le contesta: “Yo me los mido rápido, sé que los voy a encontrar”. Ante la respuesta de Stephanie, Mateo le dice que es muy lenta para hacer compras, que por eso prefiere no ir.

“Tan conchudo, yo sí lo tengo que esperar”, dice la empresaria mientras se retoca el maquillaje y sin saber que Mateo la está grabando. Él le insiste que mientras ella compra sus tacones él puede ir haciendo algo más. “Ah no, entonces no vamos”, concluye Stephanie.

“Uy no, Dios, cómo es de manipuladora, menos mal todo quedó en video. Usted es muy manipuladora”, finaliza diciendo Carvajal mientras se ríe.

Matrimonio de Mateo Carvajal y Stephanie Ruíz

La pareja se comprometió el pasado mes de febrero durante una transmisión del programa ‘Buen día, Colombia’, pero aún no hay fecha confirmada para el matrimonio. “El día más feliz de mi vida. Te amo y sin duda pasaría la eternidad a la tú lado, Mateo”, fueron las palabras de la empresaria luego de comprometerse.