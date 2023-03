Recordado por haber sido el ganador del ‘Desafío’ en la edición del 2017, Mateo Carvajal se convirtió en una figura pública en el país. Sin embargo, antes de pasar por el ‘reality’ vivió una experiencia que cambió totalmente su vida.

Según contó en una entrevista con el programa ‘La sala de Laura Acuña’, su paso por el programa de Caracol se dio gracias a una decisión que tomó en un momento muy difícil de su vida.

Antes de presentarse al programa, Mateo Carvajal estudió 3 semestres de Administración de empresas, pero no continuó con la carrera porque sentía que no era para él. Posteriormente, ingresó a estudiar Ingeniería de diseño de producto, pero tampoco la terminó.

“Mi papá me ayudaba con todas esas decisiones, pero yo me sentía fracasado con todos esos semestres. En medio de sentirme tan frustrado y fracasado, mi papá me dijo que me quería ayudar y que estudiara deportes”, reconoció en dicho diálogo.

En medio de su decepción por no encontrar su pasión, el ‘influenciador’ confirmó que les dijo a sus seres cercanos que quería atentar contra su vida.

“Yo era superexpresivo y supershowsero porque, aparte, me gustaba estresar demasiado a mi mamá. Entonces cuando trabajé me puse dramático y ahora que lo pienso digo: ‘Deja de ser bruto’”, mencionó Carvajal en el mencionado programa.

En su explicación, Carvajal aseguró que se sorprendió con la respuesta de un amigo, quien se mostró dispuesto a apoyarlo en la decisión que quisiera tomar.

“Todo el mundo me decía que no lo hiciera y me veía como víctima, hasta que la respuesta de un amigo me cambió todo el pensamiento. Me dijo que lo hiciera, pero antes que intentara hacer algo que me gustara para por lo menos irse con la tranquilidad de que hizo algo. Ahí fue donde dije que iba a estudiar deportes sin pensar que eso me iba a cambiar la vida”, narró en la entrevista.