Mary Méndez utilizó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para expresar su opinión sobre el costo de la energía correspondiente al último mes de 2023.

(Vea también: ‘La red’ le dio alas a Mary Méndez; figura de ‘Día a día’ la remplazó y hasta hubo conjuro)

La presentadora le hizo saber a Enel que no pasó las festividades de fin de año en su apartamento, por lo que le resulta incomprensible que le haya llegado más caro.

Este fue el mensaje de la presentadora:

“Señores Enel Colombia, no tuve celebraciones navideñas en mi apartamento, tampoco instalé un árbol de Navidad con luces eléctricas. De hecho, estuve de vacaciones, lo que sugeriría que mi factura de electricidad podría ser igual o incluso menor que lo habitual. Sin embargo, para mi sorpresa, recibí una factura con un aumento de hasta un 30%. ¿Algo que los justifique? Agradezco su atención”.

Señores @EnelColombia no tuve celebraciones navideñas en mi apto, no tuve árbol de navidad con luces eléctricas, de hecho salí de vacaciones lo que indicaría que podría llegarme la cuenta de electricidad igual o menor que lo habitual, pero oh sorpresa me llegó con un incremento…

— MARY MENDEZ (@MENDEZMARY55) January 23, 2024