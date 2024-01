‘Mono’ Zabaleta hacía su puesta en escena en las fiestas patronales de ese municipio cuando desde la organización del evento le informaron sobre la masacre ocurrida en la zona donde se levantó la tarima.

Acá, el momento de angustia ocurrido a las 2:30 a. m. del domingo 21 de enero:

Zabaleta se refería a las víctima de un ataque a mano armada perpetrado por motorizados, cuyas víctimas fueron identificadas como Bridys Vanina Orozco Muñoz, de 29 años y barranquillera; Yesid Beleño Torres, de 22 años, oriundo del municipio de Morales, y Brayan Rodríguez Villafañe, menor de 15 años.

Para dar con la captura de los responsables de este crimen, las autoridades de Bolívar han ofrecido 20 millones de pesos como recompensa para quienes suministren información pertinente.

“Lamentamos estos hechos que no se pueden volver a presentar, no puede haber espacio para los violentos, aprobamos los procesos de paz y rechazamos la violencia. No vamos a descansar hasta que no demos con el paradero de estos violentos”, dijo el alcalde de Morales, Ezequiel Salcedo.