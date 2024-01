En medio del capítulo 10 de ‘La voz kids’ y la selección de los últimos cupos para clasificar a la siguiente fase después de las audiciones a ciegas en la que los jurados protagonizaron un curioso momento.

César Alejandro Rodríguez Blanco es un niño que, al igual que una menor que es hija de un exgoleador de Selección Colombia, llegó con el peso del legado que tiene en su familia como apoyo.

¿Cuál ícono vallenato tuvo a su nieto en ‘La voz kids’, de Caracol?

El compositor vallenato Cesar Julio Blanco Ospino, más conocido como el ‘Checha’ Blanco, estuvo junto al joven participante de 9 años de edad, que con orgullo presentó a su abuelo en la previa de la audición.

“Él es el compositor de la ‘Tartamuda'”, contó el niño sobre el artista nacido de Los Venados (Cesar), que dio el salto a la fama gracias a esa popular canción interpretada por Silvestre Dangond.

Sin embargo, el referente del vallenato salió al paso para complementar la presentación que hizo su nieto acerca de su trayectoria musical, al explicar que tiene más de “100 canciones grabadas” con cantantes como Jorge Oñate, entre otros ídolos de ese género.

El participante, que se sumó a los niños que brillaron por su vena vallenata en la presente edición, exaltó el mejor consejo de su abuelo para lucirse en el escenario.

“Nunca debo dejar de respirar cada frase”, indicó el concursante, que después quedó en el centro de una particular situación que protagonizaron Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Greeicy en ‘La voz kids’ con nieto de ícono vallenato?

La vallecaucana, que ha reconocido en público que dudó en asumir el reto de ser jurado, quedó como la mentora de César Alejandro Rodríguez Blanco, pero sucedió, como se dice popularmente, casi sin querer queriendo.

El hecho fue que Aleks Syntek presionó el botón de Greeicy para que ella se volteara para elegir al nieto del ícono vallenato como parte de su equipo, algo que ella confesó y, de paso, agradeció por integrar al niño entre sus pupilos para esta edición.

Esta no ha sido la única situación particular que se ha vivido esta temporada pues Andrés Cepeda aceptó que se sintió mal por una niña que, aunque él no la había elegido, ella quería unirse en su equipo.

