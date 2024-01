Camilo Sánchez y Camilo Pardo son los creadores de ‘Fuck News’ un espacio en el que los dos presentadores intercambian frases de doble sentido haciendo referencia a hechos coyunturales del país.

(Vea también: John Poulos dio detalles del día del crimen de Valentina Trespalacios: “Estuvimos tomando”)

El 10 de octubre de 2023, los comediantes se refirieron a la DJ Valentina Trespalacios, días después de su fallecimiento en manos de su pareja Jhon Poulos, en su programa de YouTube, sin embargo sus palabras generaron controversia y estupor en redes sociales:

“Se sigue hablando todavía de este caso, una DJ. Uy no mago, pero es que es el primer Fuck News del año… Hay que hablarlo. Nos van a cerrar el programa. Uy pero es que esa noticia es… ¿perdió la cabeza o qué? No digamos esta noticia, guardémosla en una maletica. Esa noticia botémosla a la basura”.

Por el hecho, los comediantes fueron demandados por Carlos Caicedo Gardeazábal, jurista con maestría en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, argumentó que Sánchez y Pardo, mediante ‘Fucks News’, estaban violando de manera persistente los derechos fundamentales de los menores de edad que vieron el contenido, el cual alcanzó a millones de seguidores en el país.

Lee También

En entrevista con Tropicana, Camilo Sánchez comentó:

“Casi todas las demandas que nos han hecho por ‘Fuck News’ no proceden, siempre que hay demanda, hay un juez que dice que no es un delito, no pasa nada más de no gustarle el chiste”.