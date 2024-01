El crimen de la joven colombiana sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía y un año después del mismo, solo hay un implicado: John Poulos, expareja de la mujer.

El estadounidense llegó a Colombia con el fin de pasar tiempo con Valentina Trespalacios, pero después de una noche de fiesta habría cometido el asesinato pues, según pruebas del ente acusador, desmembró a la mujer y la transportó en maletas para evadir a las autoridades.

Antes de ser el presunto autor material del crimen, Poulos tenía una vida en EE. UU. junto a su esposa y dos hijos. En su momento, trascendió que el hijo mayor del estadounidense tenía cáncer, por lo que su padre emprendió una cruzada para recolectar dinero que le sirviera para pagar los tratamientos médicos del menor.

Poulos usó en 2017 plataformas sociales para ese fin, como Go Fund Me y la fundación religiosa ‘Victory of the lamb’. También acudió al Senado de Estados Unidos para obtener dólares que le sirvieran para el tratamiento. Y lo logró.

Miguel Angel Del Río, abogado de la familia de Valentina Trespalacios comentó en una entrevista con Tropicana que Poulos “se aprovechó de la enfermedad” del pequeño y luego de recoger el dinero “terminó robándoselo” y gastándolo, entre otras cosas, en mantener una vida de apariencias y lujos como un supuesto empresario y en sus visitas a Colombia para cortejar a Trespalacios.

Poulos fue detenido en Panamá cuando intentaba viajar a Turquía y, desde ese momento, quedó a disposición de las autoridades colombianas en la cárcel La Picota y podría estar cerca de ser condenado por el feminicidio.

