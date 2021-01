La presentadora, que hace algunos días recordó que le decían que era el “macho de ‘La Red'”, había compartido las instantáneas el sábado tanto en su ‘feed’ como en las historias de su cuenta de Instagram.

En esta última sección, acompañó las fotos con un mensaje en el que contó que hace un año y medio se retiró los implantes mamarios, mientras que en su ‘bio’ de Instagram publicó una foto similar usando la misma blusa ajustada, tal como se muestra a continuación:

Pero las fotos, según la propia Mary Méndez, ocasionaron “tanto alboroto y alharaca”, que ella se encargó de despejar las dudas modelando su cintura en un video que publicó este domingo en sus historias de Instagram, así como unas nuevas fotos que compartió en su ‘feed’ en la misma red social.

“Sí señores, esta es mi cintura. Yo tengo una cintura muy pequeñita que me he encargado de mantener bien pequeñita. Ahí no hay ningún tipo de Photoshop”, dijo en el video.

La samaria asoció la sorpresa que causó el haber mostrado esa parte de su cuerpo con el hecho de que a ella le gusta la “ropa amplia, ancha”, lo que hace que sus seguidores “no se den cuenta y no vean lo que hay detrás de toda la ropa” que normalmente usa.

Además, añadió que la forma de su cintura tiene que ver con el conocimiento que tiene de su cuerpo y cómo aplica esto a sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, con las cuales no busca marcar abdominales, sino tener esa parte de su cuerpo lisa y bastante delgada.

“Hay personas que se obsesionan no con fortalecer, sino con marcar, con que se les vean los cuadritos a como dé lugar. A mí eso no me interesa. A mí me interesa mucho conservar mi cintura y mi silueta”, indicó.