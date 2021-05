Por medio de varias historias de Instagram, Martina, hermana de la también cantante Adriana Lucía, reconoció que se equivocó este martes al difundir unos audios en los que una mujer pedía violencia contra los vándalos y aseguró que quien hablaba era Valeria García.

La misma García denunció en su cuenta de Twitter lo que estaba pasando y que por lo hecho por la artista colombiana, la estaban amenazando de muerte a ella y a su familia.

“Están difundiendo unos audios, y mis fotos, diciendo que soy yo quien dice que ojalá los maten por vándalos . En ningún momento he realizado eso. Las denunciaré en la Fiscalía por injuria y las hago responsables de lo que me pueda pasar”

@MartinaMusica y @AdrianaLucia están difundiendo unos audios y mis fotos diciendo que soy yo quien dice que ojalá los maten por vándalos, en ningún momento he realizado eso las denunciare en la @FiscaliaCol por injuria y las hago responsables de lo que me pueda pasar!

Valeria García también difundió un comunicado a la opinión pública en el que explicó que Martina ‘la peligrosa’ no verificó la autenticidad de la persona que hablaba en los audios y “aseguró irresponsablemente” que era ella.

La joven también mostró el mensaje que la artista cordobesa le dejó mientras ella hacía un en vivo en su Instagram. “Sí. Tengo claro que es ella la persona de los audios. Me da gusto ponerle cara porque alma ni corazón tiene (SIC)”, se lee en la denuncia.

En el texto, García asegura que difundieron el número de su celular y que le mandaron mensajes y la llamaron para decirle que la iban a quemar y a matar. Por último, pidió a Martina que se retractara.

Y así lo hizo la cantante de champeta en su Instagram en la mañana de este miércoles.

“Ayer cometí un error. Se comenzó a viralizar un audio de una mujer que decía cosas espantosas. Luego me pasaron quien supuestamente sería la voz de esos audios. Impulsivamente me conecté al en vivo de Valeria García, en donde afirmé que era ella la responsable y eso no es verdad. La información es falsa”, expresó Martina.