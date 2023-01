La competencia se transmitirá el 14 de enero de 2023, desde el centro de convenciones de la ciudad. Esta nueva coronación culminará con el reinado de Harnaaz Sandhu, de India, quien durante el último año ha tenido que lidiar con fuertes críticas por su aspecto físico.

Por otro lado, esta edición del concurso se llevará a cabo bajo la dirección de su nueva dueña, la empresaria transgénero, Anne Jakapong Jakrajutatip, quien adquirió la franquicia de belleza por de $ 20 millones de dólares.

Este marte 3 de enero, varias de las candidatas que participarán en el Miss Universo, iniciaron su viaje a Nueva Orleans con la ilusión de ganarse la preciada corona.

María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia, también partió con la esperanza de lograr, por tercera vez para Colombia, el máximo reconociendo de la belleza.

Aristizábal llegó al mediodía al Aeropuerto Internacional El Dorado, y allí se encontró con centenar de personas que, con banderas, pancartas y rosas, la despidieron y le desearon buena suerte.

“Estamos muy felices, y ojalá María Fernanda sea nuestra tercera Miss Universo porque los colombianos lo deseamos”, “hoy María Fernanda parte con el apoyo de 50 millones de colombianos, que estamos seguros, nos traerá la tercera corona universal”, indicaron algunas de las personas que se encontraban en la terminal aérea a Noticias RCN.

En medio de la despedida, la Miss Universo Colombia bailó, conversó con algunos de los presentes, se tomó ‘selfies’ y más.

“Fue un momento de muchas emociones que es difícil poder explicar. De verdad que nunca había sentido algo así, y ese cariño que me transmitieron significó todo para mí. Hoy me voy a cumplir este gran sueño, y ustedes me dejaron con la energía altísima”, indicó la reina poco después a través de su Instagram.