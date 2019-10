View this post on Instagram

Estoy segura que a muchos les pasa que temen compartir sus buenas obras. Por varias razones, nos han enseñado que debemos hacerlo en silencio. Sé que muchas veces sucede que al mostrarlas al mundo nos tildan de pretenciosos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Aunque la mayoría de veces prefiero guardar en mi alma la dicha que siento al ayudar, hoy decido hacer una excepción pues siento mi alma tan llena de ilusión y esperanza por lo que pudimos hacer por Valentina, que no podía callármelo para mi sóla. La razón? Quisiera que muchas mamás sintieran esta dicha también, pues para mí, dar es mucho más satisfactorio que recibir. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Las que me siguen saben la importancia de esta última frase en mi vida. Saben también que en los cumpleaños de mis hijos siempre hemos hecho un esfuerzo en compartir la alegría y bendiciones que recibimos. Pero este año recibí una invitación muy linda de @daniellearciniegasmartinez y era, mejorar la calidad de vida a alguien a propósito de la celebración de la vida de los míos. Pensé que no había mejor manera de agradecer a Dios y la vida por el milagro de mis hijos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ En mi búsqueda, encontré el caso de Valentina, una chiquita de dos años que tiene una microcefalia y a quien decidimos hacer entrega de la lluvia de sobres que recibimos de algunos de nuestros invitados con el fin de apoyar los tratamientos de Valen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El caso de Valentina, como muchos otros necesita visibilizarse pues ella no es la única; Sé que son muchas las madres que recibieron una noticia dolorosa acerca de la salud de sus chiquitos y que hoy luchan sin cansancio por ellos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por Valentina y por cada uno de esos chiquitos y madres, decido contarles que desde ayer, ella y Diana, su mamá, están fuera del país recibiendo un tratamiento. Decido contarles que cada granito de arena cuenta cuando de ayudar se trata y que todas podemos hacerlo, pues les aseguro, que si miramos a nuestro alrededor, siempre hay alguien con los brazos abiertos listo para recibir nuestro apoyo. Así como Dani, hoy les dejo esta invitación a todas Ustedes: ayudar para celebrar! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mucha suerte Valen y Diana, las espero con ansias para que nos compartan esta maravillosa travesía!