Marcelo Cezán es uno de los presentadores colombianos más reconocidos. Su larga trayectoria en la televisión colombiana le han traído bastante fama, además por su aspecto atractivo que muchos le halagan en sus redes sociales.

Esta vez, el también cantante, que actualmente participa de la nueva temporada de ‘Hombres a la plancha’, brindó una entrevista junto a sus colegas en el programa que él mismo presenta, Bravíssimo.

Por un momento en la edición de este sábado 31 de agosto, Cezán pasó de ser el entrevistador al entrevistado y reveló varios aspectos desconocidos de su vida, como por ejemplo su descendencia.

Y es que Sandra Mazuera y Mónica Molano, sus compañeras, tomaron la batuta de la entrevista en la que él reveló cuáles son sus raíces y las dejó asombradas. Ellas le preguntaron por su mamá y su esposa.

¿Quién es la mamá de Marcelo Cezán?

El presentador decidió habló sobre su mamá, Edda Menicagli, quien murió en 2016 y que por su apellido se podría interpretar que no era de descendencia colombiana.

Él se refira a ella y contó que su descendencia es africana, tumaqueña, italiana y caleña.

“Era una mezcla de cosas, de explosiones, de talentos, improvisadora, coplera, aguardientera, una mujer incondicional, hermosísima, que paraba el tráfico, morena de ojos verdes, pero muy caleña, tenía una mezcla muy interesante”, dijo.

Y es que precisamente por la descendencia de su mamá es que podrían explicarse los atributos físicos de él, que se caracteriza por sus ojos verdes grisáceos y su cabello castaño.

“Yo llegaba de hacer algún evento, de un viaje, 3 de la mañana. Ella siempre me recibía, me habría la puerta y me decía ‘¿ya comiste, mija?’, ahí te tengo comidilla. Una lasaña o la comida que te gusta”, dijo.

¿Quién es la esposa de Marcelo Cezán?

Adicionalmente, el actor se refirió a su esposa, Michelle Gutti, con quien tiene un hijo y a quien halagó. Además, señaló que mantiene sus sentimientos intactos por ella, como los del primer día, porque es una mujer que hace que las cosas sucedan.

“Amo a esa mujer, la amo con todo mi corazón. Es una mujer que vino a inyectarme colágeno puro. […] Es una inquieta del arte y esa admiración que me despierta me hace amarla y desearla cada día más“, concluyó.

