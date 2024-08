En la escena urbana colombiana y del mundo viene ganando visibilidad el artista Kapo. El caleño, intérprete de la canción ‘Ohnana’, que ya acumula más de 63 millones de reproducciones en YouTube, ha ganado bastante fama y en Pulzo supimos varios detalles sobre su vida en una entrevista exclusiva.

(Vea también: Quién es Lis Padilla, ‘tiktoker’ famosa por coreografía ‘Son de amores’: le cambió la vida)

¿Que significa ‘Ohnana’?

El significado que el artista le dio a esta palabra, que él inventó y que se basa en los sonidos del tema, es: ‘confía, todo va a estar bien’.

Y es que el artista contó el éxito mundial nació en Jamaica, cuando veía una piscina junto a su amigo el artista Gansta. “Yo quería hacer una canción que pudiera escuchar para parchar en la piscina y esa fue”, dijo para Pulzo.

Lee También

¿Quién es Kapo, cantante de ‘Ohnana’?

Juan David Loaiza Sepúlveda, de nombre artístico ‘Kapo’, nació en Medellín y tiene 23 años. Su familia es paisa, pero se crió en corregimiento de El Cabuyal del municipio de Candelaria, en Valle del Cauca.

A los 17 años migró a Bogotá para buscar mejores oportunidades de vida. Comenzó a estudiar comunicación social y periodismo al mismo tiempo que trabajaba en discotecas. “La vida nocturna golpea muy duro, y más cuando tienes 17 años y vienes de un pueblo. Es complicado”, contó a El Tiempo.

Se crió con su mamá y sus hermanas y su papá no le dio el apellido. “A mi papá le decían Kapo, no me dio el apellido pero sí el apodo”, le dijo a Los 40 Urban de España.

Su acercamiento a la música lo tuvo en la gasolinera de su cuñado, en donde creció trabajando desde muy pequeño y viendo la vida dura de los migrantes, pues recuerda que no tenía ni 8 años cuando se encerraba en las cabinas de los camiones a escuchar música popular, la que más se escuchaba en su pueblo.

En Bogotá quiso empezar su carrera musical, sacó una canción que llamó la atención de Juan Diego Medina, cabeza de La Industria Inc. y en la que justo usaba una gorra con el logotipo de esa empresa, que también es la casa musical de Nicky Jam y Manuel Turizo. Así ha logrado llegar a los oídos de millones alrededor del mundo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.