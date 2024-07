El mundo del ‘freestyle’ ha visto nacer y crecer a innumerables talentos, pero pocos han dejado una huella tan profunda como Sergio Castro, conocido mundialmente como ‘Chuty’. Su viaje desde las plazas hasta convertirse en campeón mundial es una historia de perseverancia, talento y dedicación.

“Empecé en las plazas, improvisando con amigos, sin imaginar que un día estaría compitiendo a nivel mundial,” recuerda ‘Chuty’ con una sonrisa nostálgica.

(Vea también: Dos colombianos harán parte de la final de Red Bull Batalla que se disputará en Madrid)

Sus primeras batallas fueron el semillero de un estilo único y una habilidad para las rimas que pronto lo distinguirían en la escena.

“Era complicado apuntarse porque no había tantas redes sociales como ahora. Era difícil encontrar dónde se hacían las batallas. Empecé en 2008, cuando la información se compartía en foros de hip hop. No tenía seguridad, no tenía un estilo pulido, no tenía nada realmente. Iba simplemente por disfrutar”, dijo.

A medida que avanzaba, los desafíos se hicieron más grandes. “Cada competencia era una prueba de fuego, pero también una oportunidad para aprender y mejorar,” comentó.

Y es que, enfrentarse a los mejores del mundo no es tarea fácil, pero ‘Chuty’ supo convertir cada derrota en una lección y cada victoria en un escalón más hacia la cima.

La consagración llegó cuando ‘Chuty’ se coronó campeón de la Red Bull Batalla 2023, un título que no solo validó su talento sino que también lo consolidó como una leyenda del ‘freestyle’.

“Bueno, al final ya es lo último que me quedaba por ganar. Entonces ya bastante tranquilo de decir, bueno, a nivel de resultados ya he ganado todo lo que quería ganar. Es una tranquilidad interna bastante guay, porque voy a competir cuando me apetezca y el día que deje de competir me iré sin deudas conmigo mismo“, afirmó con la humildad que lo caracteriza.

Lee También

Este viaje, lleno de altibajos, es una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en el ‘freestyle’.

“Si algo he aprendido, es que la clave está en nunca rendirse y siempre buscar ser mejor que ayer”, concluyó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.