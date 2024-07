La exactriz de cine para adultos Adria English presentó una demanda este miércoles contra Sean ‘Diddy’ Combs, acusando al rapero neoyorquino, de 54 años, de tráfico y agresión sexual, mientras trabajaba para él entre 2004 y 2009, años en los que vivió una serie de abusos, según la acusación.

La demanda, de 114 páginas, detalla que Combs y otros acusados usaron a la actriz como “peona sexual para el placer y el beneficio económico de otros” en las ‘White Parties’, unas fiestas celebradas en las casas de Combs en los Hamptons, Nueva York y Miami, Florida.

En los documentos se explica que Combs obligó a English a “ejercer la prostitución y el trabajo sexual” entre aquellos años. Esta es la novena demanda presentada contra Combs desde noviembre pasado, y la octava en la que se le acusa directamente de agresión sexual.

Una de estas demandas, presentada por su exnovia Cassie Ventura, ya fue resuelta, luego de que se viralizara un video de la pareja, mientras el rapero la golpeaba, la arrastrara por el suelo y le lanzara objetos de los pasillos de un hotel.

CNN has obtained footage of Diddy physically assaulting Cassie at a hotel in 2016.

(https://t.co/15i1iDIvPR) pic.twitter.com/W812v4Pk3i

— Pop Base (@PopBase) May 17, 2024