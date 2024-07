El tanto que celebró en el empate a un gol contra Brasil, durante el duelo válido por la tercera fecha del Grupo D del torneo continental, le valió a Daniel Muñoz para escribir su nombre con letras doradas en el libro que cuenta los hitos de la Selección Colombia en el certamen.

Y es que el antioqueño no solo fue determinante en el ataque, sino que también hizo un trabajo defensivo impecable. Le tocaba bailar con la más fea de la fiesta y lo hizo con decoro. Marcó a Vinicius Junior, atacante electrizante y candidato a ganar el Balón de Oro de este año, con la disciplina de un militar.

Lo incomodó todo el tiempo. No lo dejó brillar, algo que ha sido difícil incluso para jugadores como el inglés Kyle Walker, del Manchester City de Inglaterra, o el alemán Joshua Kimmich, del Bayern Múnich.

Tal fue el esfuerzo que hizo el futbolista colombiano durante el partido que, una vez terminó, Vinicius se acercó para felicitarlo. Reconoció que con su trabajo lo redujo. Muñoz intercambió algunas palabras con la estrella del Real Madrid. Después se les unió el guajiro Luis Díaz, se rieron algunos segundos y luego todos tomaron su camino.

Quizá las risas fueron porque Muñoz le pidió la camiseta a Vinicius, quien en el momento no se la dio. Por eso, en la zona mixta del estadio Levi’s de Santa Clara, California, mientras atendía una entrevista con los medios de comunicación, Daniel insistió con su pedido a Vini. “Te la mando, te la mando”, le respondió la estrella brasileña.

Daniel Muñoz tiene 28 años. Ahora es una de las figuras del Crystal Palace de Inglaterra y titular indiscutido de la Selección Colombia. Sin embargo, solo lleva 8 años de carrera profesional. En estos tiempos en los que cada vez hay futbolistas más jóvenes (Endrick, de Brasil, debutó a los 16 años, por ejemplo), él lo hizo cuando tenía 20.

Pero estuvo cerca de tirar la toalla, de decidir irse por otro camino. El 27 de julio de 2016, Muñoz se estaba alistando para ver, con sus amigos del barrio, la final de la Copa Libertadores entre Nacional e Independiente del Valle. Él, hincha furibundo del cuadro verde, no solo esperaba el triunfo para sentirse feliz, sino para ir a celebrar a una finca con sus ‘parceros’.

Pero el hado lo puso en una encrucijada. Esa misma tarde, antes del inicio del encuentro, lo llamó el director de Águilas Doradas. Le dijo que al otro día se tenía que presentar en el estadio Alberto Grisales de Rionegro para hacer una prueba con el equipo profesional, entonces dirigido por Pedro Sarmiento. Muñoz le preguntó que si no se podía cambiar la fecha. Le respondieron que no. Esa era la única oportunidad. Bien dicen: el tren solo pasa una vez.

“Me tocó decidir. Vi el partido, y después me fui para la casa, aunque no dormí por el ruido y pensando si valdría la pena el sacrificio. Subí a Rionegro. Tuve mi primer entrenamiento del equipo profesional. Me fui metiendo poco a poco. Me tocó esperar hasta enero del 2018 para firmar contrato. En ese tiempo cambiaron al entrenador, pero superé la prueba”, relató Muñoz.