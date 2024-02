La locutora y comediante Natalia Sanint, recordada por muchos colombianos por su participación en Olímpica Stéreo y en el programa de RCN ‘Masterchef’, puso a reír sin parar a los presentadores de ‘Bravíssimo’ en la emisión de este sábado 11 de febrero.

Las risas llegaron luego de que la santandereana contara que era una gamina en el colegio y que cuando fue a vivir a Villavicencio su sueño frustrado fue ser porrista, pero a cambio de eso se volvió animadora de las tribunas.

“Mi sueño siempre fue ser porrista de un colegio muy famoso en Villavicencio que se llama Bachillerato Femenino. Yo le decía a mi papá ‘por favor métame allá, métame allá’ y hasta que por fin me recibieron. Gran equivocación, yo creo que se arrepienten”, comenzó su anécdota la locutora y allí vinieron risas.

Ella cuenta que por no saber hacer los movimientos de gimnasia básicos, como ‘split’, ‘spagat’, volteretas y más, su profesora nunca la recibió en el equipo de porristas, pero lo que decidió fue animar desde la tribuna, quitándose la camiseta y más.

“Nunca me recibieron, pero se dieron cuenta que, una vez que las porristas se presentaba y se enfrentaban. Entonces eran porristas muy berracas, con letreros en inglés y todo. Yo animaba las tribunas, yo me quitaba la camiseta una gamina completa, y cantábamos ‘Femenino juega, Femenino gana, Femenino hace lo que se le da la gana, si no le gusta, se lo repito, Femenino juega, Femenino hace lo que se le da la gana'”, dramatizó mientras bailaba en el sofá del set de ‘Bravíssimo’.