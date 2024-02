Marcelo Cezán lleva casi diez años como presentador de ‘Bravíssimo’, en el que ha tenido la oportunidad de hablar con muchos famosos sobre su vida y ha logrado ganarse el cariño de miles de televidentes que todos los sábados se conectan con él.

Sin embargo, el 3 de febrero de 2024 se presentó un inconveniente durante una entrevista con Adrián Parada, Mauricio Arias y Frank Martínez, hablando sobre su proyecto de comedia ‘Monólogos sin propina’.

En medio de la conversación salió a colación el actor Antonio Sanint y su baba misteriosa, tema que causó risa en los invitados. Ante esto, Cezán, tratando de ser chistoso, sacó un gargajo que tenía en su garganta y lo escupió detrás de su colega Mónica Molano, quien trató de correrse rápidamente para que no le cayera tal líquido.

Ante esto, los comediantes reaccionaron con gracia sobre la acción del presentador, pero en redes sociales no lo tomaron así:

“Es una verdadera falta de respeto lo que hace Marcelo Cezán al aire tirando un gargajo de sastre, ¡al aire!, por favor respete, y más a esta hora cuando hay gente desayunando. CityTv, esto jamás se había visto”.

@BravissimoCity es una verdadera falta de respeto lo que hace @MarceloCezan al.aire tirando un gargajo de sastre! Al aire por favor respete, y más a esta hora cuando hay gente desayunando! Pendejo!@Citytv esto jamás se había visto! — Daniel Duque (@DanielDuque8) February 3, 2024

Ante dicha inconformidad, Cezán tuvo que pedir disculpas por su acción, por lo que aprovechó el momento del cierre del programa para expresarse:

“Quiero ofrecer unas disculpas públicas por algo que hice, escupí al aire y eso no se hace, no sé qué me paso, la embarre, cometí un error, no lo puedo negar. Me dejé llevar por un impulso, esa no es la esencia de ‘Bravíssimo’ y ofrezco un arrepentimiento sincero”, terminó por decir el presentador.

